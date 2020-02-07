Уфа, , 10:37 — REGNUM Новый детский сад открылся в Уфе. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, новое дошкольное учреждение, рассчитанное на четыре группы, открыло свои двери в микрорайоне Кузнецовский затон Кировского района Уфы на первом этаже дома 21 по улице Испытателей.

Детский сад рассчитан на 64 места. В здании оборудован музыкальный зал, пищеблок и медицинский кабинет. На площадке для прогулок смонтированы четыре веранды с песочницами, горками и спортивными сооружениями.

Отмечается, что вход в здание будет осуществляться по электронным магнитным ключам. Кроме этого здании будет круглосуточно дежурить охранник. Занятия начнутся с 10 февраля.

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