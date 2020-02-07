Алма-Ата, Казахстан, , 10:35 — REGNUM Тарифы на электроэнергию для жителей Алма-Аты с 1 января вырос на 4,6%, до 17,12 тенге (2,87 рубля) за 1 кВт∙ч. Об этом 7 февраля заявил журналистам руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий по Алма-Ате Болат Самбетов.

По его словам, незначительного роста тарифа удалось добиться за счет сокращения затрат «Алматыэнергосбыта». Самбетов отметил, что остальные услуги ЖКХ не подорожали.

В частности, тариф на холодное водоснабжение снизился на 4%, до 42,84 тенге (7,17 рубля) за 1 куб. метр, а тариф на водоотведение остался неизменным — 32,12 тенге (5,38 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана разработало программу реформ ЖКХ. Новый законопроект предусматривает расширение полномочий местных органов власти.

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