Барнаул, , 10:34 — REGNUM Президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая Дмитрий Дворянкин считает вероятным существенное повышение цен на недвижимость. Комментируя на своей странице в Facebook данные о том, что цены на жильё в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%, он отметил:

«Цены на квартиры не могут не расти. Во-первых, ипотека становится доступнее, увеличиваются программы льготных ипотек, плюс материнский капитал и прочие государственные компенсации. Всё это повышает спрос на недвижимость, а из экономический теории — где спрос растёт, там и цены тоже растут.

Во-вторых, конечно, повлиял фактор перехода на эскроу-счета. Никто не отменял того, что для застройщиков и банковские услуги придётся оплачивать, и где-то брать деньги на строительство (в банках, конечно же). Получается, ещё один фактор в пользу роста.

Скажу больше. 25% за два года — это не предел. По сути, 12% за год — мы и большие темпы уже видели в 2018−19. Что может сдержать цены? Разве что сами застройщики. Если строиться будет много, то задирать вверх цены им будет невыгодно. Но это всё «если». И ещё добавлю, что не только первичка, но и вторичка будет тоже дорожать».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее «Известия» со ссылкой на источники Совете Федерации поведали о том, что цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%.

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