Кизляр, Дагестан, , 10:52 — REGNUM Дагестанское оборонное предприятие «Кизлярский электромеханический завод» (ОАО «Концерн КЭМЗ») запускает цех для сборки легкомоторных самолетов. Общая площадь нового корпуса составляет более 5 тыс. кв. м, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе мэрии города Кизляра.

В настоящее время завершается строительство цеха для сборки легкомоторных самолетов МАИ-411, которое велось за счет собственных средств предприятия. По словам генерального директора ОАО «Концерн КЭМЗ» Ибрагима Ахматова, в 2020 году планируется сборка трех самолетов.

Он добавил, что на предприятии «организована авиакомпания, нацеленная на широкий спектр услуг». В частности, имеется своя взлетно-посадочная полоса с выходом на аэродром.

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Напомним, в августе прошлого года на Международном авиакосмическом салоне («МАКС-2019») КЭМЗ впервые представил в воздухе четырехместный самолет МАИ-411, разработанный совместно с КБ Московского авиационного института и построенный на базе дагестанского концерна. Самолет имеет два двигателя, при взлетной массе 1250 кг может совершать полет на высоте до 3 тыс. м на расстояние 1,5 тыс. км.