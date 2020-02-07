Подгорица, , 10:30 — REGNUM В Черногории зарегистрировано 532 оператора беспилотных летательных аппаратов, и это число увеличивается почти ежедневно, сообщил изданию Pobjeda директор сектора безопасности воздушного движения в Агентстве гражданской авиации Милета Николич.

Количество используемых беспилотников c каждым днем становится больше. Регистрация дрона в стране обязательна и бесплатна. Такое правило вступило в силу по закону 2016 года.

В настоящее время рассмотрение в парламенте страны проходят поправки к закону об обязательном дорожном страховании. Они предусматривают обязательное страхование беспилотных летательных аппаратов, поскольку исследования показали, что беспилотники с максимально допустимой взлетной массой 250 г или более могут представлять риск для безопасности полетов.

«Существует также риск для людей и имущества на земле, поскольку дроны могут привести к повреждению имущества и травмам», — предупредил Николич.

Николич объяснил, что страхование будет обязательным для операторов дронов в двух случаях.

«Во-первых, при работе с беспилотниками, у которых масса составляет 250 гр или более и которые в случае воздействия на человека могут передавать кинетическую энергию больше 80 джоулей, а также дроны массой меньше 250 гр, если они оснащены датчиками, которые могут собирать личные данные», — сказал Николич.

Он добавляет, что страхование также будет обязательным для тех, кому выдана лицензия, разрешение или другой эквивалентный документ агентства гражданской авиации.