Москва, , 10:28 — REGNUM Министерство финансов России планирует запретить госкомпаниям учитывать неденежные убытки и суммы дивидендов при расчетах прибыли, сообщают 7 февраля «Известия» со ссылкой на чиновника, близкого к Минфину.

Отмечается, что ведомство намерено на законодательном уровне запретить учитывать практически любые некассовые и разовые расходы, поскольку госкомпании не корректируют базу для расчета дивидендов.

Из-за обесценивания активов и изменения курсовых разниц бюджет России теряет более 100 млрд рублей дивидендов из-за занижения чистой прибыли на величину «бумажных» затрат.

«Госкомпании периодически совершают чудеса учета, «роняют» прибыль через некассовые корректировки и в результате перечисляют минимум дивидендов», — цитирует издание слова одного из источников.

Напомним, ранее «Известия» со ссылкой на близкий к правительству источник сообщили, что цели, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, могут быть реализованы изменением конструкции казны.

Так, одним из вариантов изыскания средств — более жёсткая политика по выплатам госкомпаниями дивидендов и улучшение собираемости налогов, в том числе с доходов физических лиц. В Минфине источником дополнительных трат называют федеральный бюджет и отмечают, что механизм бюджетного правила менять не будут.

Читайте также: Казна, резервы, налоги: названы источники средств на цели Путина