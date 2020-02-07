Подгорица, , 10:22 — REGNUM С момента восстановления независимости Черногории (с 2006 года) Германия инвестировала в экономику страны 305 миллионов евро, что делает ее 12-м в списке крупнейших инвесторов, заявил президент Торговой палаты Властимир Голубович на встрече с Мартином Кнапом, директором Немецко-сербской торговой палаты и координатором деятельности этой ассоциации для стран Западных Балкан, передает RTCG.

По сообщению черногорской торговой палаты, встреча была организована в преддверии бизнес-форума черногорских и немецких бизнесменов в области транспорта и логистики.

По его Голубовича, товарооборот между Черногорией и Германией неуклонно растет и в 2019 году составил 260 миллионов евро.

Голубович подчеркнул, что все больше туристов из Германии посещают Черногорию, заявив, что этот показатель утроился по сравнению с 2017 годом.