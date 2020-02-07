Барнаул, , 10:11 — REGNUM Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай обнародовало данные об объемах экспорта алтайского зерна в январе 2020 года. Из официальной информации следует, что за этот период было выдано 1196 фитосанитарных сертификатов на 39,6 тыс. т зерна и продуктов его переработки.

Это значительно меньше, чем в 2019 году (в январе 2019 года из Алтайского края отгружено на экспорт 93 тыс. т зерна и продуктов его переработки).

«Основными видами продукции, экспортируемыми с территории Алтайского края в январе 2020 года, являлись пшеница продовольственная (10 тыс. т), подсолнечник продовольственный (7,2 тыс. т), рапс (5,2 тыс. т), а также мука (5,7 тыс. т) и крупы (3,7 тыс. т)», — сказано в официальном сообщении надзорного ведомства.

Известно, что больше всего алтайского зерна получили Казахстан и Белоруссия (21,7 тыс. т). В Китай алтайские земледельцы отправили 8,6 тыс. т муки, рапса и подсолнечника.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край по праву называют хлебородным регионом. На протяжении двух последних лет там собирают более пяти миллионов тонн зерновых. Правда, цена выращенного урожая — самая низкая в Сибири. Осенью 2018 года за тонну пшеницы давали чуть более семи тысяч рублей.

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