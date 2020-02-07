Вашингтон, , 10:00 — REGNUM Суммарные затраты Соединенных Штатов, связанные с военной операцией Ираке, составили $1,9 трлн, об этом Military Times сообщила содиректор проекта The Costs of Wars, профессор Boston Univesity Нета Крауфорд.

По ее словам, в указанную сумму включены не только выделенные на военную кампанию средства, но и выплаты участвовавшим в войне ветеранам.

Также в эту сумму включены проценты, начисленные по долгам правительства США, образовавшимся за 16 лет в связи с военным присутствием в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Пентагона, военные расходы США в 2018 году составили $2,01 трлн. Этот показатель превысил значение 2017 года на $101 млрд. Деньги потрачены в рамках 87 основных программ по закупке вооружений и военной техники.

Больше всего затрачено на ВМС США: свыше $921 млрд. В частности, значительные расходы — $161,5 млрд — связаны с приобретением атомных субмарин класса Virginia.

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