Улан-Удэ, , 10:00 — REGNUM Меры по упрощению процедуры получения российского гражданства для иностранцев оправданы. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Алексей Михалев, комментируя недавние инициативы правительства РФ.

«Россия нуждается в трудовых ресурсах в целом ряде отраслей. В частности, в строительстве без иностранной рабочей силы практически невозможно. Это не только жилищное строительство, это и строительство дорог, развитие инфраструктуры», — напомнил он.

При этом существующая системы квотирования рабочей силы из-за границы, по его словам, не просто не удовлетворяет имеющиеся потребности, но и создаёт препятствия для развития целых сегментов экономики

«Привлечение иностранной рабочей силы и преодоление системы, связанной с квотами, — это действительно экономически обоснованный шаг», — подчеркнул Алексей Михалев.

Напомним, ранее стало известно о разработке в правительстве России поправок в закон «О гражданстве РФ». Как сообщало ИА REGNUM, ключевым изменением станет отмена условия, при котором российское гражданство предоставлялось иностранцам только при их отказе от гражданства другой страны.

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