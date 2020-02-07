Москва, 7 февраля 2020, 09:36 — REGNUM В России впервые за долгое время появился либеральный премьер-министр, вот что становится понятно из статьи. Конечно, не UFG инициатор ее появления, а сам Михаил Мишустин, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя информацию о доходах нового председателя правительства РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, СМИ написали, что общий доход бенефициаров семейного траста Михаила Мишустина, занимающего сейчас пост премьер-министра, в 2010—2015 годах составил около $33,5 млн.
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