Москва, , 09:36 — REGNUM В России впервые за долгое время появился либеральный премьер-министр, вот что становится понятно из статьи. Конечно, не UFG инициатор ее появления, а сам Михаил Мишустин, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя информацию о доходах нового председателя правительства РФ.

«Из текста понятно откуда у семьи премьер-министра такое богатство и это хороший ход его пиарщиков. Но, куда как важнее понимание, кто вернул Мишустина на госслужбу и что, по сути, он рыночник и либерал.

Да-да, его работа в ФНС не отменяет этого, а только подтверждает своими результатами. И отмечу разительный контраст: Дмитрий Медведев никогда не объяснял источники своих доходов.

Мишустин сделал это не сам, а устами управляющего партнера UFG Полины Герасименко, но пошел он на такой беспрецедентный шаг», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ написали, что общий доход бенефициаров семейного траста Михаила Мишустина, занимающего сейчас пост премьер-министра, в 2010—2015 годах составил около $33,5 млн.

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