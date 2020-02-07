Сеул, , 09:30 — REGNUM Вспышка пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, может сильно «ударить» по туристической отрасли Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад исследовательского центра провинции Чхунчхон-Намдо.

Согласно опубликованным данным, в случае распространения коронавируса туристический рынок страны может сократиться на 40%, как это было в 2015 году при эпидемии Ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

Специалисты прогнозируют, что вирус может ослабить экономический рост и туристическую отрасль страны.

По данным Korea Culture & Tourism Institute, в июне 2014 года достопримечательности страны посетили 19,89 млн человек, однако через год, во время вспышки MERS, показатель сократился на 40%, до 11,93 млн человек.

Представители исследовательского центра опасаются, что сценарий развития событий может повториться, если вирус распространится в другие регионы.