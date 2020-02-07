Воронеж, , 09:22 — REGNUM Транспортная система в Воронеже будет перестроена в течение трёх лет, об этом журналистам 6 февраля сообщил глава города Вадим Кстенин.

«Очень сложно быстро поменять систему, которая формировалась годами. Но я думаю, что в течение трех лет мы полностью ее перенастроим. Проведена масштабная подготовительная научная работа. Какие-то точечные корректировки в ней могут привести к полной разбалансировке транспортной системы», — отметил глава города.

Он пояснил, что в планах — последовательно изменить маршрутную сеть, обновить подвижной состав. Также будет введён пересадочный тариф (вместо транспортных карт, удобство которых оценили жители многих крупных городов) и выделенные полосы для общественного транспорта, пообещал мэр.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Кстенина, обновление подвижного состава перевозчиками уже началось — закуплено 99 автобусов малого класса, 14 среднего и шесть автобусов большого класса. Транспортная реформа, анонсированная властями летом 2019 года, предполагает перестройку маршрутной сети — в частности, будет сокращено более 30 маршрутов.

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