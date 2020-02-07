Ханты-Мансийск, 7 февраля 2020, 09:20 — REGNUM Пока США угрожает ввести санкции против «Роснефти» в России с нефтяной компании взыскивают неустойку за аренду девяти земельных участков. Арбитраж Ханты-Мансийского автономного округа — Югры удовлетворил иск администрации Нефтеюганского района к ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» о взыскании неустойки по договорам аренды земель, заключённым в 2005—2007 годах. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск был подан в декабре 2019 года. Общая вменяемая сумма для нефтекомпании небольшая — 4 872 068,64 рубля.
Сроки оплаты были нарушены и районная администрация обратилась в суд. Иск был удовлетворён.
Помимо этого, у «Роснефти» имеется судебный спор с другой крупной российской компанией — «Алроса» (Якутия). В нём речь идёт о взыскании с последней свыше 8 млн рублей. Подробности спора неизвестны, дело начнут слушать в арбитраже Москвы 19 февраля 2020 года.
Напомним, ранее представитель администрации США в ходе брифинга для журналистов, который был посвящён визиту лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, заявил о возможных санкциях в отношении «Роснефти» в рамках ограничительных мер против властей Венесуэлы. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал это заявление, отметив, что Россия привыкла к постоянным угрозам со стороны США.