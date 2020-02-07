Ханты-Мансийск, , 09:20 — REGNUM Пока США угрожает ввести санкции против «Роснефти» в России с нефтяной компании взыскивают неустойку за аренду девяти земельных участков. Арбитраж Ханты-Мансийского автономного округа — Югры удовлетворил иск администрации Нефтеюганского района к ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» о взыскании неустойки по договорам аренды земель, заключённым в 2005—2007 годах. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан в декабре 2019 года. Общая вменяемая сумма для нефтекомпании небольшая — 4 872 068,64 рубля.

«Между администрацией и ПАО «НК Роснефть» заключены договоры аренды земель №520 от 18.12.2007, № 529 от 19.12.2007, № 530 от 19.12.2007, № 351 от 30.11.2005,№ 299 от 19.11.2007, № 335 от 01.08.2007, № 321 от 01.08.2007, № 340 от 01.08.2007, № 343 от 01.08.2007», — отмечалось в материалах дела.

Сроки оплаты были нарушены и районная администрация обратилась в суд. Иск был удовлетворён.

Помимо этого, у «Роснефти» имеется судебный спор с другой крупной российской компанией — «Алроса» (Якутия). В нём речь идёт о взыскании с последней свыше 8 млн рублей. Подробности спора неизвестны, дело начнут слушать в арбитраже Москвы 19 февраля 2020 года.

Напомним, ранее представитель администрации США в ходе брифинга для журналистов, который был посвящён визиту лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, заявил о возможных санкциях в отношении «Роснефти» в рамках ограничительных мер против властей Венесуэлы. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал это заявление, отметив, что Россия привыкла к постоянным угрозам со стороны США.

«Роснефть» может попасть под санкции США против Венесуэлы