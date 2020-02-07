Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Мировой спрос на нефть может достигнуть своего пикового значения к 2041 году. Это следует из обнародованного 7 февраля доклада Международного валютного фонда (МВФ) по странам региона Персидского залива.

«Глобальный спрос на нефть достигнет пика в районе 2041 года на уровне примерно в 115 миллионов баррелей в день, а затем начнет снижаться», — говорится в тексте доклада.

Также в нем указывается, что рост спроса на нефть в течение следующих двадцати лет будет продолжаться, несмотря на растущие опасения по поводу загрязнения окружающей среды из-за использования нефти .

Кроме этого, отмечается, что в случае совпадения прогноза с реальностью экономическая ситуация в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива изменится ощутимым образом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Россия пока не поддержала предложение технической группы ОПЕК+ по ужесточению сокращения добычи нефти на 600 тыс. баррелей в сутки.