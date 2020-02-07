Оренбург, 7 февраля 2020, 09:13 — REGNUM В Оренбургской области общий долг потребителей электроэнергии превысил 5 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «Т Плюс» в Оренбуржье.
В структуре долга около 3,5 млрд рублей является просроченной задолженностью.
Объем задолженности за электричество составляет примерно 3 млрд рублей. Основная сумма долга за электричество приходится на юридические лица.
За тепловую энергию львиная доля долга — на физлицах, а общий объем долга за тепло — более 2,3 млрд рублей.