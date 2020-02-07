Киев, 7 февраля 2020, 09:17 — REGNUM Управлять компанией «Укрзализныця» будут граждане Украины, но их могут усилить немецкие менеджеры, заявил член правления немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn по вопросам инфраструктуры Рональд Пофалла 6 февраля в интервью газете Deutsche Welle.
По его словам, на первом этапе представители Deutsche Bahn будут консультировать «Укрзализныцю».
Он отметил, что «Укрзализныця» и Deutsche Bahn должны создать план дальнейшего сотрудничества вскоре после подписания меморандума.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее компании подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнёрстве, в рамках которого «Укрзализныця» получит управленческую и техническую поддержку со стороны Deutsche Bahn.
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