Воронеж, , 08:57 — REGNUM Контракт с подрядчиком, челябинским ООО «Зенит», на разработку проекта планировки 54 гектаров яблоневых садов в районе улицы Ломоносова Воронежа расторгнут мэрией. Об этом 6 января на встрече с журналистами сообщил глава города Вадим Кстенин. Причиной стало недовольство мэрией результатами исполнения контракта.

«Земля находится в федеральной собственности и с большой долей вероятностью будет принята корпорацией Дом. рф», — цитирует Кстенина «Коммерсантъ-Воронеж».

Как напоминает ИА REGNUM, речь идёт об участке с яблоневыми садами, который находился в пользовании Воронежского агроуниверситета, однако оказался в частных руках. Это выяснилось в 2015 году, когда стало известно, что сады планируют застроить многоэтажками. СК усмотрел в приватизации федеральных земель признаки мошенничества. В январе 2019 года в силу вступил приговор в отношении директора ООО «Спартан», который был признан виновным в мошенничестве с хищением федеральной земли. Землю вернули в государственную собственность решениями арбитражных судов по искам прокуратуры.

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