Нур-Султан, , 08:54 — REGNUM Прожиточный минимум в Казахстане по итогам января 2020 года составил 30 тыс. тенге ($79,5), что на 11,6% больше, чем годом ранее. Об этом 7 февраля сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

В годовом выражении стоимость товаров и услуг в Казахстане выросла на 5,6%. Продовольственные товары подорожали на 9,2%, непродовольственные товары — на 5,2%, услуги — на 1,4%.

Среди регионов Казахстана наибольший размер прожиточного минимума зафиксирован в Мангистауской области — 35,4 тыс. тенге ($94), Нур-Султане — 33,5 тыс. тенге ($89) и Алма-Ате — 33,1 тыс. тенге ($88).

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов заявил, что в республике будет запущено поэтапное повышение минимальной заработной платы.

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