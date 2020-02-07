Москва, , 08:52 — REGNUM В январе 2020 года самой продаваемой моделью японской компании Nissan стал кроссовер X-Trail. Об свидетельствуют данные, опубликованные Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).

За первый месяц 2020 года в России было продано 4938 машин Nissan, что на 1% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом доля марки на российском авторынке среди других автопроизводителей в январе 2020 года составила 4,8%.

Обладателями Nissan X-Trail в прошлом месяце стали 2073 автолюбителя. При этом реализация марки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 31%. Вторая строчка досталась Nissan Qashqai, чьи продажи упали в январе 2020 года на 2%, до 1538 единиц.

Стоит отметить, что X-Trail и Qashqai заняли 12 и 21 места соответственно в топ-25 самых популярных автомобилей на авторынке России.

Напомним, топ-25 самых продаваемых машин на российском авторынке возглавила в январе 2020 года Lada Granta.

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