Якутск, , 08:43 — REGNUM Объём экспорта с границ Дальнего Востока в КНР в январе 2020 года сократился, при этом увеличился импорт, но ввоз овощей и фруктов из Поднебесной упал почти в два раза, сообщил СМИ начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

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«Объём экспорта в Китай сократился на 21% — с 782,7 до 620 тыс. тонн, стоимость увеличилась на 5,5% — с 239 до 252 млн долларов. Объём импорта из КНР в натуральном выражении возрос на 17% — до 341,8 тыс. тонн, стоимость — на 23,8% — до 1,15 млрд долларов», — уточнил Ладыгин.

По его словам, номенклатура товарооборота с Китаем в 2020 году не изменилась, но отмечается снижение ввозимых грузов, в частности овощей и фруктов.

«Снижение объёмов ввоза овощей и фруктов почти в два раза по нетто и на 27,5% — по стоимости. Китай — главный наш партнёр. Более 60%, порой 80% по отдельным товарам ввозится из КНР, экспортируем туда не так много», — цитирует Юрия Ладыгина «Восток-Медиа».

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы запросили у ФАС информацию о сложившейся ситуации по повышению цен и о мерах по борьбе с нарушениями.