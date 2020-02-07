Москва, , 08:30 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых в январе 2020 года на российском авторынке автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) составлен по данным, опубликованным Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).

Возглавил список кроссовер Creta южнокорейской компании Hyundai. Стоит отметить, что в конце 2019 года этот представитель сегмента SUV также возглавлял аналогичный топ и занимал четвертую строчку в рейтинге самых популярных автомобилей в России. В первый месяц 2020 года обладателями Creta стали 5376 автолюбителей России. При этом продажи этого кроссовера выросли по сравнению с январем 2019 года на 28%.

Второе место занял Toyota RAV4, продажи которого в январе выросли на 78%, до 2618 единиц. Замыкает тройку лидеров KIA Sportage. За январь 2020 года продажи этого кроссовера упали на 8%, всего был продан 2531 экземпляр Sportage.

Четвертое и пятое места соответственно заняли Volkswagen Tiguan (2273 ед.; +33%) и Nissan X-Trail (2073 шт.; +31%).

Также в этот список попали: Skoda Kodiaq (1981 ед., +53%), Renault Duster (1773 ед., — 24%), LADA 4×4 (1585 ед., — 23%), Nissan Qashqai (1538 ед., — 2%) и Hyundai Tucson (1382 ед., — 12%).

Напомним, за первый месяц 2020 года в России было продано 102 102 единицы автомобилей — это на 1,8% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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