Москва, , 08:14 — REGNUM Торги по нефти 6 февраля завершились снижением на 0,87%, на уровне $55,15 за баррель. На торгах в Азии цена повышалась до $56,56. На европейской сессии покупатели растеряли всю прибыль. Баррель Brent подешевел до $54,23, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Цена на нефть марки Brent снизилась на заявлениях главы Минэнерго РФ Александра Новака, что Россия взяла время на оценку рекомендаций технического комитета ОПЕК+ относительно дополнительного снижения добычи. Комитет принял решение о сокращении добычи нефти на 600 тыс. баррелей в сутки.

Сегодня, 7 февраля, на торгах в Азии цена на Brent снизилась до $55,10 (-0,05%). Нефтяной рынок остается под давлением из-за коронавируса. Китай принял решение о снижении пошлин на американские товары общей стоимостью $75 млрд.

Это коснется повышенных пошлин, которые были введены в сентябре 2019 года в ответ на увеличение пошлин на китайские товары в США. Смягчение торговой политики КНР должно поддержать нефтяной рынок.

Перед выходными цена все еще рискует упасть до $52. Если цена устоит до американской сессии выше $54, то можно будет повторно рассмотреть восстановление до $57 за баррель.

Читайте также: Нефть: вероятность снижения до $50 сохраняется