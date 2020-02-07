Москва, , 08:09 — REGNUM Торги на Мосбирже 6 февраля открылись укреплением по рублю на фоне растущих цен на нефть. В плюсе он находился полтора часа после чего начал сдавать позиции по всем фронтам вслед за ценами на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Завершились торги по рублю снижением. Он приостановил трехдневное ралли, вызванное восстановлением фондовых и сырьевых рынков. Пара доллар/рубль повысилась на 0,77%, до 63,35 руб., евро/рубль — на 0,37%, до 69,43 руб., фунт/ рубль — на 0,2%, до 81,91 руб.

Волатильность на нефтяном рынке подскочила с ожиданиями новостей относительно рекомендаций технического комитета ОПЕК+ по дополнительному снижению добычи.

Комитет принял решение о сокращении добычи нефти на 600 тыс. баррелей в сутки. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия не готова озвучить свою позицию по реакции ОПЕК+ на распространение коронавируса и его влияние на рынок нефти. Цена отреагировала снижением.

Дополнительное давление на рубль исходило от общего укрепления американской валюты на рынке Форекс. Некоторые участники рынка решили выйти из длинных позиций по рублю перед заседанием ЦБ РФ 7 февраля, так как ожидается сокращение ключевой ставки.

Сегодня, 7 февраля, на рынке основные валюты демонстрируют смешанную динамику против доллара США. Инвесторы ожидают официального отчета по рынку труда в США. Отчет оказывает сильное влияние на доллар США. Трейдеры также продолжают оценивать новости, связанные с эпидемией коронавируса в Китае.

Восстановление цены до 63,43 руб. стоит воспринимать как коррекционное движение к падению пары с 64,10 до 62,54 руб. Учитывая, что сегодня состоится заседание ЦБ, а США опубликуют отчет по рынку труда, то укрепление рубля до 62,95 стоит ожидать на американской сессии. Ослабление рубля возможно, если перед выходными из Китая будут поступать плохие новости о вирусе.

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