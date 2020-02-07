Москва, , 08:09 — REGNUM Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) в 2019 году остановили незаконный ввоз иностранной валюты в Россию на сумму 175,6 млн рублей, сообщили 7 февраля в пресс-службе ведомства.

«В 2019 году таможенными органами Российской Федерации возбуждено 72 уголовных дела по статье 200.1 уголовного кодекса РФ по фактам контрабанды валюты», — говорится в сообщении.

Чаще всего злоумышленники пытались ввезти деньги через столичные аэропорты — «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково».

Отметим, что объёмы ввозимой контрабанды несколько уменьшились по сравнению с 2018 годом: тогда в ФТС сообщали о 90 уголовных делах, возбужденных по фактам контрабанды на сумму 224,2 млн рублей.

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