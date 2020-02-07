Москва, , 07:57 — REGNUM Арбитраж Москвы 13 апреля 2020 года приступит к рассмотрению иска Центробанка России к лишённому полмесяца назад лицензии ПАО «КБ «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-банк). Пока неизвестно, идёт ли речь о принудительной ликвидации или ликвидации банка через последний этап банкротной процедуры — конкурсное производство, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 5 февраля 2020 года, а 6 февраля его уже приняли к производству, назначив заседание на апрель.

Напомним, банк, созданный в июле 1993 года, остался без лицензии 17 января 2020 года. Банк был на 348-м месте в системе РФ по размеру активов. Ему вменялись сомнительные операции с наличными деньгами, нарушения банковского законодательства.

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На начало декабря 2019 года среди акционеров банка были омское ООО «Промышленный железнодорожный транспорт» — 8,35%, московское ООО «Аристей Проф» — 8,3% и ряд физических лиц.

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