Долгопрудный, Московская область, , 07:11 — REGNUM Арбитраж Московской области в рамках дела о банкротстве АКБ «Национальный залоговый банк» («НЗБанк») 4 февраля 2020 года принял к производству заявление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» о привлечении к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров банка. Дата заседания пока не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заявление было направлено 20 января 2020 года в Арбитражный суд Московской области. Ответчиками в нём фигурируют семь граждан России, в том числе члены советов директоров и правления Андрей Олешко, Дмитрий Кольцов, Александр Егоров, Валерий Папаскири, Владислав Чернышев. Трое из фигурантов имели доли в банке. Сумма претензий — 1 165 613 000 рублей.

Напомним, лицензии банк из Долгопрудного (Московская область) лишился 18 ноября 2016 года. На тот момент он занимал 375-е место в банковской системе РФ по размеру активов.

На 1 января 2020 года у банка установлены долги перед 436 кредиторами на общую сумму 1 565 471 000 рублей.

«НЗБанк», «Метрополь» и «ОЛМА-Банк» лишены лицензий