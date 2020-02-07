Благовещенск, , 07:03 — REGNUM В Южную Корею направлена первая партия произведённого в Приамурье соевого шрота, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Россельхознадзора.

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Первая крупная экспортная поставка соевого шрота в объёме 24,5 тонны направлена получателю в Сеул. В ближайшее время получателю будет отгружена более крупная партия шрота общим весом порядка 300 тонн.

«Россельхознадзор проверил документы, осмотрел груз и отобрал пробы на химико-токсикологические и микробиологические показатели. Предприятие-экспортер успешно прошло обследование», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, производство соевого изолята открыто в ТОР «Белогорск» в Приамурье.