Екатеринбург, , 06:51 — REGNUM В Екатеринбурге открылся офис почётного консула Словении. Церемония прошла 6 февраля, в ней приняли участие и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов и посол Словении в России Бранко Раковец, сообщает областной Департамент информполитики.

Орлов в ходе встречи с послом отметил, что открытие офиса — это серьёзный шаг в диалоге России и Словении. По его мнению, он станет хорошим импульсом для расширения сотрудничества страны-партнёра и Свердловской областью.

Отметим, почётный консул Словении в Екатеринбурге уже давно назначен. Им является глава одного из совместных предприятий Владислав Давыдов. В консульский округ входят все регионы Уральского федерального округа.