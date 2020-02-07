Пекин, , 06:19 — REGNUM Власти Китая пошли на изменение налоговой политики в сторону смягчения финансового бремени в ряде секторов промышленности страны для тех компаний, которые борются или пострадали от эпидемии нового коронавируса в стране, сообщат 7 февраля агентство Синьхуа.

Дли компаний транспортного, пищевого, туристического и гостиничного секторов убытки, зафиксированные в 2020 году, могут быть перенесены на максимальный период до восьми лет, сообщили в Министерстве финансов и органе налогового надзора страны в их недавнем заявлении.

Люди, работающие в сфере транспортных перевозок, жизнеобеспечения и доставки товаров первой необходимости освобождаются от уплаты НДС, Правительство также разработало льготную налоговую политику в отношение пожертвований и субсидий для людей, которые принимают участие в борьбе с эпидемией.

Кроме того, в соответствии с новой политикой, авиакомпании освобождаются от уплаты отчислений в фонд развития гражданской авиации. Соответствующие меры вступают в силу с 1 января 2020 года задним числом. Срок отмены новой политики будет определен и оглашен позже, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране.