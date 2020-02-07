Рига, , 06:06 — REGNUM Сейм Латвии принял в последнем чтение новый закон о защите товарных знаков, пишет портал nra.lv.

Цель нового закона обеспечить эффективную правовую защиту и сертификацию товарных знаком, прав на использование географических названий. Принимая закон, латвийский парламент приводил национальное законодательство в соответствие директивой Европейского парламента и Еврокомиссии 2015/2436, в которой говорится о единстве правовых актов государств — членов союза о товарных знаках. По мнению ЕС это поможет бороться с нечестной конкуренцией и гарантирует потребителям качество услуг и продуктов по всей территории Союза. В ближайшее время закон должен подписать и провозгласить президент Латвии Эгил Левитс.