Москва, , 05:46 — REGNUM Средняя стоимость бутылки водки объемом 0,5 л в январе 2020 года в РФ достигла 294 рубля, повысившись за год на 3,2%. Такие данные приводятся исследовании IT-компании «Эвотор».

По данным экспертов, самые высокие цены на водку зафиксированы на Чукотке и в Якутии со значениями 461 рубль (рост на 4,4% за год) и 458 рублей (увеличение на 6,2%) соответственно.

Меньше всего за бутылку данного алкогольного напитка отдают покупатели в Удмуртии — 241 рубль, Мордовии — 253 рубля, а также Вологодской области и Пермском крае — 259 и 264 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРА) лидерами потребления водки в 2019 году среди российских регионов стали Сахалинская и Магаданская области, Республика Коми, Карелия, а также Чукотский автономный округ.

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