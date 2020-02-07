Якутск, , 05:58 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев 6 февраля принял участие в совместном расширенном заседании президиума Государственного совета и Совета при президенте РФ по науке и образованию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«За два дня до заседания губернаторы и главы регионов разрабатывали проекты и предложения по развитию науки, систем среднего профессионального и высшего образования в стране. Айсен Николаев с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым, губернаторами Ивановской, Новгородской, Рязанской и Тамбовской областей работал над разработкой предложений по модернизации системы высшего образования», — сказали в правительстве Якутии.

Президент Владимир Путин поручил правительству РФ реализовать комплекс мер по модернизации всей системы высшего образования в регионах с использованием профильных и других национальных проектов. Эта работа будет направлена на развитие инфраструктуры, благоустройства городов, территорий, запуск новых производств и инвестиционных проектов.

«Участники Госсовета обсудили вопросы соответствия системы среднего профессионального и высшего образования требованиям экономики регионов, формирования и внедрения новых инструментов взаимодействия образовательных и научных организаций, органов власти всех уровней и работодателей с целью сохранения и развития интеллектуального потенциала страны», — пояснил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая на заседании Госсовета, Владимир Путин поручил правительству РФ разработать комплекс мер по модернизации системы высшего образования в субъектах федерации, а также призвал ликвидировать вузы-«пустышки».