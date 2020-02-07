Казань, , 03:59 — REGNUM Министерство цифрового развития, госуправления, информационных технологий и связи Татарии объявило крупные торги на организацию видеонаблюдения с возможностью передачи видеоизображения в режиме реального времени. Камеры за бюджетный счёт планируется установить в разных городах и населённых пунктах республики — от гаражных кооперативов, до парков, перекрёстках дорог, а также на парковках объектов социального назначения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Приём заявок на тендер осуществляется до 10 февраля 2020 года. Начальная цена услуги — 83 447 241,9 рубля. Победитель аукциона должен будет установить видеонаблюдение с 1 марта по 31 декабря 2020 года.

В список населённых пунктов, где поставят камеры, попали города Казань, Азнакаево, Буинск, Альметьевск, Бавлы, Елабуга, Заинск, Агрыз, Менделеевск, Мамадыш, Мензелинск, Набережные Челны, Бугульма, Лениногорск, Нурлат, Арск, Нижнекамск, села Муслюмово, Сарманово, пгт Джалиль, село Черемшан, пгт Уруссу, село Большая Атня, пгт Балтаси, пгт Кукмор, пгт Рыбная Слобода, пгт Богатые Сабы, село Тюлячи, село Актаныш, пгт Камские Поляны, Тукаевский район и другие.

В основном в зону наблюдения попадут парки, скверы, проезжие части, тротуары, а также парковки больниц, некоторые пешеходные зоны. В целом идёт речь об установке 1153 пунктов наблюдения.