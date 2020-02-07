Якутск, , 04:06 — REGNUM С момента действия программы «дальневосточная ипотека» Алмазэргиэнбанк принял 127 заявок на получение льготного кредита под 2% годовых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

Читайте также: Более двух сотен жителей Бурятии взяли ипотеку под два процента

«С 21 января АЭБ начал принимать заявки и за две недели их поступило 127, 61 — уже одобрена. 31 заявитель желает вести индивидуальное жилищное строительство, 16 из них получили одобрение», — сообщили в Алмазэргиэнбанк.

Активнее всего участвуют в кредитовании жители Якутска, Мегино-Кангаласского района и Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, Бурятия заняла четвёртое место на Дальнем Востоке по количеству выданных кредитов по программе «дальневосточная ипотека».