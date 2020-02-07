Москва, , 03:39 — REGNUM Мгновенное снятие санкций против РФ может привести к резкому увеличению потока капиталов, которые опасны подрывом платежного баланса России. Об этом 6 февраля в интервью РБК рассказал директор департамента контроля за внешними ограничениями российского Минфина Дмитрий Тимофеев.

Чиновник напомнил, что в РФ на платежный баланс влияют два фактора: инвестиционные потоки, на которых сейчас распространяется действие санкций, и мировые цены на нефть, опасные колебания которых удалось минимизировать используя бюджетное правило.

Тимофеев добавил, что отмена действующих ограничений, кроме обозначенной угрозы, может нанести серьезный урон конкурентоспособности товаров и спровоцировать «искажение относительных цен» в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил, что после введения Западом антироссийских санкций, в РФ не произошло ни ее существенного ослабления, ни укрепления. Так он прокомментировал статью издания Financial Times о благотворном влиянии санкций на экономику России.

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