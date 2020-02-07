Владивосток, , 03:36 — REGNUM Федеральная таможенная служба (ФТС) открыла все грузовые пункты пропуска на границе между субъектами российского Дальнего Востока и Китаем. Об этом 7 февраля сообщил журналистам заместитель руководителя ФТС Владимир Ивин.

«Открыты все пункты пропуска. Но фактически, работа идет не так ритмично, как до закрытия», — сказал представитель ведомства.

Ивин отметил, что традиционные пункты пропуска для перемещения грузов работают не с такой нагрузкой, как раньше, но работают в постоянном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, движение через 16 пунктов пропуска на российско-китайской границе было приостановлено 31 января в связи с распространением в КНР коронавируса нового типа.

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