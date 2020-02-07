Благовещенск, , 03:31 — REGNUM Из Китая в Приамурье возобновляется движение грузового транспорта через пункты пропуска с соблюдением определённых условий и в ограниченном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

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Деятельность международных грузоперевозок через пункты пропуска Благовещенск — Хэйхэ и Поярково — Сюнькэ возобновляется с 7 февраля 2020 года — такое решение было принято на координационном совете.

Перевозку скоропортящихся продуктов будут осуществлять только российские автомобили с российскими водителями с загрузкой в день возвращения. Кроме того, не более 20 китайских грузовиков будут запускаться в Россию с условием выгрузки на территории Торгового порта Благовещенска в тот же день. Кроме того, в машинах кроме водителей не будет никаких сопровождающих лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в самом Китае объём пассажирских перевозок из-за коронавируса снизился более чем на 12 процентов.