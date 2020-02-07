Мехико, , 01:58 — REGNUM Консультации, которые проводятся в целях стабилизации рынка нефти странами-экпортерами из организации ОПЕК+, активно поддерживаются Россией. Об этом 6 февраля журналистам заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по рамках своего визита в Мексику.

Он отметил, что несколько дней назад состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом.

Одной из тем разговора стала ситуация с распространением коронавируса и ее влияние на мировую экономику. Лавров считает, что из-за вспышки вируса экономика всего мира переживает замедление и ситуация с эпидемией повлияет на рынок нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что вспышка коронавирусной инфекции в Китае приведет к очень негативным последствиям для мировой экономики, в том числе и к замедлению темпов экономического роста.

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