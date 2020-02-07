Москва, , 00:41 — REGNUM Наука в России не относится к числу факторов, обеспечивающих высокий уровень социально-экономического развития. Об этом в своём докладе «Определение основных причин, сдерживающих научное развитие в Российской Федерации» заявили эксперты Счётной палаты.

«Данная сфера (наука) остается недостаточно продуктивной, — объясняют составители документа, — не выступает драйвером для социально-экономического развития».

Отмечается, что удельный вес затрат на науку в ВВП России составляет всего 1,1%. По этому показателю страна находится на 34-месте в соответствующем рейтинге, существенно отставая от лидеров: Израиля с 4,25%, Южной Кореи с 4,24% и Швейцарии с 3,37%.

«В данных условиях российская наука не может выступать существенным драйвером экономического роста», — заключают авторы доклада.

В качестве одного из решений для преодоления сложившей ситуации в Счётной палате предлагают распределять бюджетные ассигнования на научные исследования и опытно-конструкторские работы с учётом результативности работы учёных, а также данных мониторинга научных учреждений.

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