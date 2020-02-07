Скопье, , 22:33 — REGNUM 7 февраля находящаяся у власти македонская партия Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) опубликовала пресс-релиз, согласно которому благодаря принятому днем ранее закону свыше 10 тысячам семей будет списано более 10 миллионов евро долга (примерно 700 миллионов рублей).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, закон предполагает списание процентов и реструктуризацию основного долга по старым долгам.

Стоит отметить, государственные компании выполняют реструктуризацию в обязательном порядке, а частные — на добровольной основе. В случае принятия решения о реструктуризации основного долга и списании процентов, кредитор обязан в течение уведомить об этом приставов.

Данная популистская мера была предпринята СДСМ, обладающим большинством в парламенте, в преддверии досрочных парламентских выборов, которые состоятся 12 апреля. Напомним, поводом к выборам стал отказ Совета ЕС начать переговоры о вступлении Северной Македонии осенью 2019 года.

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