Майами, США, , 23:58 — REGNUM Подразделение американской компании SpaceX, занимающееся проектом Starlink, может быть выделено в самостоятельную компанию. Об этом сообщила 6 февраля главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл на встрече с инвесторами в Майами, передаёт Bloomberg.

«В настоящее время мы являемся частной компанией, но Starlink относится к такого рода бизнесу, который мы можем продвигать отдельно. Вероятнее всего, мы выделим этот конкретный элемент бизнеса и сделаем его публичным», — сказала Шотвелл.

Она не исколючила, что первичное публичное размещение акций (IPO) Starlink может состоятся в ближайшие несколько лет.

Напомним, компания SpaceX разворачивает спутниковую группировку Starlink для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Запуски спутников осуществляются пакетами по 60 аппаратов. Первый пакет был запущен в мае 2019 года. Всего, по планам компании, на орбите должно быть размещено 11 тысяч таких аппаратов.