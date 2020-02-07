Ростов-на-Дону, , 00:15 — REGNUM В Ростовской области построят два зерновых терминала. Оба объекта включены в перечень «100 губернаторских» инвестпроектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Инвестиционные проекты общей стоимостью 3,2 млрд рублей реализуют в морских портах Азов и Таганрог. Как ожидается, пропускная способность зернового терминала в Азове (стоимость объекта оценивается в 2,6 млрд рублей) составит 1,5−2 млн тонн в год. В реализацию комплекса в Таганрогском морском порту вложат более 680 млн рублей. Объект поможет нарастить грузооборот порта на 270−300 тыс. тонн в год.

На двух объектах планируется создать рабочие места для 200 человек.