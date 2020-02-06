Вашингтон, 6 февраля 2020, 23:47 — REGNUM Комиссар ЕС по торговле Фил Хоган прибыл в США для продолжения переговоров по торговле и тарифам, 6 февраля сообщает агентство Reuters.
В Вашингтоне должны пройти переговоры Хогана с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером — прежде всего, по вопросам пошлин на европейские автомобили.
Угроза пошлин на автомобили из ЕС ранее была озвучена президентом США Дональдом Трампом. Трамп грозит ввести тарифы, если между ЕС и США не будет заключено соглашение о торговле.
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