Скопье, , 23:45 — REGNUM 6 февраля стало третьим днем забастовки работников железных дорог Северной Македонии, требующих повышения компенсационной части зарплаты минимум на 30%.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ещё в начале февраля железнодорожники стали выражать свое недовольство путем эпизодического прекращения работы. После того, как встреча министра транспорта и путей сообщения Горана Гуровски с Советом директоров транспортных предприятий и железных дорог прошла безрезультатно, железные дороги Северной Македонии перестали работать.

Призывы Гуровски вернуться к работе и продолжить переговоры не заставили протестующих пойти на компромисс. Тем временем, руководство компании оказывает давление на машинистов поездов, но не делает шагов к урегулированию конфликта путем переговоров.

В руководстве компании забастовку называют противозаконной и заявляют, что у компании нет средств для удовлетворения требований работников. Стоит отметить, что уже много лет македонские железнодорожные компании тонут в долгах.

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