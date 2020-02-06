Нью-Йорк, США, , 23:17 — REGNUM Эпидемия коронавируса больше не касается фондового рынка США — 6 февраля Уолл-стрит завершает четвертую подряд сессию с ростом, все основные индексы обновили рекорды.

Индекс Dow Jones вырос на 92,26 пункта (0,31%), до 29 383,11 пункта, индекс S&P 500 вырос на 10,34 пункта (0,31%), до 3345,03 пункта, индекс Nasdaq вырос на 57,53 пункта (0,61%), до 9566,22 пункта.

Напомним, с начала эпидемии коронавируса в китайском Ухане все мировые рынки резко просели. Фондовый рынок США начал восстанавливаться одним из первых.

Читайте также: Уолл-стрит: Dow Jones не изменился, Nasdaq и S&P растут