Душанбе, , 23:16 — REGNUM Увеличить число таджикских трудовых мигрантов в Польше и Турции планируют в Таджикистане. Об этом сообщил директор агентства трудовой миграции министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана Джумахон Раджабов.

По данным главы агентства, в 2019 году работать в Польшу отправились 50 таджикистанцев. В настоящем 2020 году таджикские власти рассчитывают утроить этот показатель. На Турцию в Таджикистане рассчитывают больше — отправить в текущем году полторы тысячи мигрантов, тогда как в 2019 на заработки в эту страну уехали только 350 граждан Таджикистана.

Отмечается, что работать таджикские мигранты будут в сфере услуг.

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