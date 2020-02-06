Душанбе, , 22:38 — REGNUM Объем денежных средств, отправленных трудовыми мигрантами в Таджикистан, за 2019 год составил 2 млрд 731 млн долл., что в сравнении с показателем 2018 года больше на 163 млн долл. или на 6,6%. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода.

Отмечается, что в декабре 2019 года поток денежных средств от мигрантов из-за рубежа сократился на 9,6% или на 18 млн долл., в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Руководство Национального банка Таджикистана связывает подобное снижение с тем, что именно в декабре 2019 года начал свою деятельность Национальный процессинговый центр, что в свою очередь стало причиной отсутствия переводов через платёжную систему «Золотая корона».