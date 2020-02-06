Казань, , 22:29 — REGNUM Глава крупнейшего российского банка — Сбербанка — Герман Греф оценил потребность России в специалистах цифровых технологий. речь об этом зашла сегодня, 6 февраля, после церемонии открытия в Казани «Школы 21».

«Реальные цифры потребности специалистов в стране в области цифровых технологий, сегодняшние потребности оцениваются в 1,5−2 миллиона человек», — сказал Греф.

При этом он отметил, что квалификационным требованиями на данный момент соответствуют порядка 300 тысяч человек.

«Сегодня имеется огромный гэп между запросом рынкам и тем, что производит наша образовательная система», — сказал Греф.

Он подчеркнул, что цифровизация сейчас лежит в основе практически любой программы и любого национального проекта.

«Сбербанккак крупнейший работодатель в стране для инженерных кадров увидел это и испытал на себе несколько лет назад. Именно поэтому было принято решение готовить специалистов самим, серьезно вложившись в создание сети «Школа 21», — пояснил Греф.

Напомним, что «Школа 21» — это образовательная программа Сбербанка, которая основана на методике так называемой «школы будущего», а конкретно — на методике инновационной французской школы программирования Ecole 42.

В Казани была открыта уже вторая «Школа 21».