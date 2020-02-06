Пенза, , 22:20 — REGNUM «Пензенский арматурный завод» получит льготный займ от Фонда развития промышленности на 21,1 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве промышленности и инноваций.

На эти средства предприятие планирует приобрести в лизинг автоматический ковочный пресс с ЧПУ для выпуска запорной и регулирующей арматуры. Покупка оборудования позволит заменить производственную линию, которая работала по традиционной технологии, и увеличить объем выпуска продукции до 14 тыс. единиц.

Уточняется что всего на первом заседании Экспертного совета ФРП было одобрено пять займов на 707 млн рублей, общий бюджет реализации одобренных проектов составит 1,48 млрд рублей. Средства получат также предприятия в Московской, Свердловской и Ивановской областях, в Мордовии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Кузнецке была запущена первая очередь производства эластичного пенополиуретана — наполнителя для матрасов и мебели. Общая стоимость проекта превысила 1,4 млрд рублей, из них 500 млн рублей предоставлены по линии ФРП на приобретение технологического оборудования.